«Сетевые свободы»: по новым статьям о «дискредитации» вооруженных сил России задержаны 60 человек

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60 человек были задержаны после принятия законов, запрещающих «дискредитацию» вооруженных сил России, следует из сообщения правозащитного проекта «Сетевые свободы».

Задержаны были люди по меньшей мере в 16 городах. Речь, как следует из сообщения, идет о новой статье КоАП 20.3.3 о «дискредитации» вооруженных сил и призывах к «воспрепятствованию» их использования. Некоторым задержанным также вменяется нарушении правил проведения публичной акции (20.2 КоАП).

Правозащитники не указывают источник этой информации, однако ранее они призывали сообщать им на горячую линию о случаях преследования.

После вторжения в Украину власти РФ приняли законы, наказывающие штрафами и лишением свободы за распространение «ложной» информации о действиях вооруженных сил (то есть информации, отличной от официальной), а также за «дискредитацию» и призывы к «воспрепятствованию использования» военных (то есть за антивоенные заявления). За «дискредитацию» и призывы сперва полагается административное наказание; уголовное наступает после второго нарушения в течение года.

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