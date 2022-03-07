«Новая газета»: в Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который задавал вопросы о войне на уроке истории и выкрикнул «Слава Украине» на перемене

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Москве полиция пришла домой к семье шестиклассника Кирилла (фамилия не называется по просьбе матери) после урока истории, где обсуждалась война с Украиной, а мальчик задавал вопросы. Об этом сам Кирилл и его мать Наталья рассказали «Новой газете».

Урок, где учитель решила обсудить российскую «спецоперацию», прошел 4 марта. По словам Кирилла, вопросы о войне задавал не только он, но и еще несколько его одноклассников. О последствиях для них не сообщается.

Среди прочего Кирилл спросил, почему Путин начал войну в Украине. На что учительница сказала, что это «спецоперация». На вопрос о том, как согласовать с правительством митинг против действий самого правительства, она, по словам школьника, «толком не дала ответа».

После этого я задал вопрос, зачем это вообще кто-то начал и когда это все закончится? Она сказала, что начала это Украина, а закончится, когда Украина капитулирует.

После урока Кирилл выкрикнул в коридоре «Слава Украине!» и его поддержали другие школьники, рассказал мальчик журналистам.

По словам матери школьника, после урока ей позвонили с неизвестного номера и пригласили в полицию на беседу по поводу сына, а классный руководитель Кирилла пригласила в школу на встречу с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. Наталья на беседы не пришла и забрала сына из школы.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

7 марта, когда Кирилл остался в квартире один, домой к школьнику пришли два сотрудника полиции. Мальчик им не открыл, тогда полицейские отключили в квартире электричество и ушли, оставив под дверью повестку «о вызове на опрос».

Мать школьника сообщила «Новой газете», что не знает, кто пожаловался на семью в полицию. По ее словам, у них давний конфликт со школой.

Читайте также

«Освободительная миссия на Украине — это необходимость» Что российские учителя рассказывают школьникам о войне — и как они на самом деле к ней относятся

Читайте также

«Освободительная миссия на Украине — это необходимость» Что российские учителя рассказывают школьникам о войне — и как они на самом деле к ней относятся

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь