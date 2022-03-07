Boeing приостановил закупку титана из России

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Авиапромышленный концерн Boeing Co. приостановил закупки российского титана, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе компании в России. По данным The Wall Street Journal, концерн также закрывает технические отделы в Москве и Киеве.

«Запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов. Компания продолжит предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе», — заявил агентству представитель Boeing Co.

Российский поставщик титана «ВСМПО-Ависма» подтвердил «Интерфаксу» приостановку контракта с Boeing. В компании заявили, что переориентируют свою сбытовую политику на другие рынки и направления.

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Boeing получает около трети титана из России, остальное поступает из США, Японии, Китая и Казахстана, пишет WSJ. Титановые компоненты производства «ВСМПО-Ависмы» используются при строительстве гражданских воздушных судов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.

В ноябре 2021 года корпорации «ВСМПО-Ависма» и Boeing договорились о расширении стратегического партнерства, в рамках которого в том числе собирались увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing.

На фоне войны в Украине и введенных из-за этого санкций против России многие иностранные компании приостанавливают или прекращают бизнес в стране.

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