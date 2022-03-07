Adidas закрывает магазины в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Компания Adidas объявила, что приостанавливает продажи в своих магазинах на территории России. Также прекращает работу официальный российский онлайн-магазин Adidas.
При этом компания продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам в стране.
Из-за войны в Украине многие мировые бренды приостановили свою деятельность в России. Среди них — Nike, Puma, H&M, Sephora, IKEA, Hermes, Fazer. Adidas уже объявляла, что прекратит сотрудничество со сборной Россией по футболу и Российским футбольным союзом.