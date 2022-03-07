Adidas закрывает магазины в России

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Компания Adidas объявила, что приостанавливает продажи в своих магазинах на территории России. Также прекращает работу официальный российский онлайн-магазин Adidas.

При этом компания продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам в стране.

Из-за войны в Украине многие мировые бренды приостановили свою деятельность в России. Среди них — Nike, Puma, H&M, Sephora, IKEA, Hermes, Fazer. Adidas уже объявляла, что прекратит сотрудничество со сборной Россией по футболу и Российским футбольным союзом.

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