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Власти Украины сообщили о проведении третьего раунда переговоров с Россией 7 марта

Источник: Давид Арахамия

Третий раунд переговоров Украины и России пройдет в понедельник 7 марта, сообщил участник украинской делегации, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Российская сторона эту информацию на момент публикации новости не подтвердила.

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