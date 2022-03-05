Власти Украины сообщили о проведении третьего раунда переговоров с Россией 7 марта
Источник: Давид Арахамия
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Третий раунд переговоров Украины и России пройдет в понедельник 7 марта, сообщил участник украинской делегации, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Российская сторона эту информацию на момент публикации новости не подтвердила.