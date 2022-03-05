«Важные истории» и OCCRP внесли в реестр «нежелательных» организаций
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Минюст России внес в реестр «нежелательных» организаций издание «Важные истории» и международное объединение журналистов-расследователей OCCRP. Об этом сообщает «Медиазона».
В реестр внесены латвийская компания iStories fonds (юридическое лицо «Важных историй») и американская организация The Journalism Development Network, которая управляет проектом OCCRP.
Участники проекта OCCRP расследовали «российскую» часть «Панамского архива»; как и другие участники глобального расследования, они получили за это Пулитцеровскую премию. Позже они основали «Важные истории».
Ранее лишь одно СМИ было признано в России «нежелательной» организацией — издание «Проект». После этого издание было ликвидировано. Позже журналисты создали новое СМИ, «Агентство».