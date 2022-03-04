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В Москве пришли с обысками в «Мемориал» и «Гражданское содействие»

Источник: Meduza

В офис «Мемориала» на Каретном ряду в Москве пришли с обыском, сообщает правозащитный центр в телеграме.

Одновременно с этим, пишет «ОВД-Инфо», обыск проводится в офисе «Гражданского содействия» — эта организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.

Причины следственных действий пока неизвестны.

Международный "Мемориал", а также правозащитный центр «Мемориал» были ликвидированы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно.

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