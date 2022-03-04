Роскомнадзор потребовал вернуть Минобороны РФ официальное название на картах Apple. Его переименовали в «министерство фашизма»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Роскомнадзор потребовал от компании Apple вернуть министерству обороны России его официальное название на картографическом сервисе Apple Maps. Об этом ведомство сообщило РБК.

Ранее 4 марта СМИ обратили внимание, что министерство обороны России на картах Apple переименовали в «Министерство Фашизма Российской Федерации». Сделала ли это сама компания или кто-то другой, неизвестно.

Роскомнадзор предупредил Apple о нарушении российского закона об информации в части недопустимости сведений, выражающих явное неуважение к обществу, государству и государственным органам России.

«На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — сообщили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор в военных условиях Атака российских властей на интернет и СМИ. В одной картинке

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь