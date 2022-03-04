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Роскомнадзор потребовал вернуть Минобороны РФ официальное название на картах Apple. Его переименовали в «министерство фашизма»

Источник: РБК

Роскомнадзор потребовал от компании Apple вернуть министерству обороны России его официальное название на картографическом сервисе Apple Maps. Об этом ведомство сообщило РБК.

Ранее 4 марта СМИ обратили внимание, что министерство обороны России на картах Apple переименовали в «Министерство Фашизма Российской Федерации». Сделала ли это сама компания или кто-то другой, неизвестно.

Роскомнадзор предупредил Apple о нарушении российского закона об информации в части недопустимости сведений, выражающих явное неуважение к обществу, государству и государственным органам России.

«На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — сообщили в Роскомнадзоре.

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