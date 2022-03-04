Правительство рассматривает три варианта отношений с иностранными компаниями. Прекращение работы в России расценят как умышленное банкротство

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Правительство России рассматривает три варианта взаимодействия с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкций из-за войны в Украине. Об этом рассказал вице-премьер России Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба правительства.

Среди этих вариантов:

компания продолжает полноценную работу в России, обеспечивается поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производства, выполняются обязательства перед сотрудниками; иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и позже смогут вернуться на российский рынок; компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников.

По словам Белоусова, последний вариант власти будут расценивать как умышленное банкротство.

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«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», — заявил он, не уточнив, будут ли к таким компаниям применяться какие-то санкции.

За последнюю неделю многие иностранные компании объявили, что приостанавливают или прекращают работу в России или над российскими проектами из-за вторжения в Украину и последовавших санкций Запада. Среди них — бренды одежды и аксессуаров, магазины, производители автомобилей и самолетов, интернет-сервисы, платежные системы и другие.

Список этих компаний

Какие компании ограничили или прекратили работу в России Список обновляется

Список этих компаний

Какие компании ограничили или прекратили работу в России Список обновляется

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