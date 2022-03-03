В Москве отменили QR-коды и сняли все ограничения для музеев, театров и концертов

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В Москве c 3 марта прекращается использование QR-кодов, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

В ближайшее время, сообщил Собянин, будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

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С 4 марта QR-коды отменили в Петербурге, соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов. Этим же указом снято большинство ограничений, действовавших в Петербурге из-за ковида.

По данным на 2 марта, в Москве за прошедшие сутки было выявлено 3024 новых случая коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге — 4514 случаев.

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