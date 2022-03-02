«Вторжение запятнало репутацию России на десятилетия вперед». 160 нобелевских лауреатов выступили против войны

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Лауреаты Нобелевской премии выступили с открытым письмом к российскому правительству, в котором призвали вывести войска из Украины. Письмо размещено на сайте Nobel Campaigns.

Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию — ничто другое как войну — против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии.

Авторы письма заявили, что осуждают войну и «отрицание [президентом России Владимиром] Путиным самой легитимности существования Украины».

Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем строить стену между Россией и миром?

Обращение подписали более 160 лауреатов Нобелевской премии во всех номинациях.

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