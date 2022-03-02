«Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы». Навальный призвал к ежедневным акциям против войны
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал жителей России, Беларуси и других стран выходить на ежедневные акции против вторжения России в Украину. Пост об этом был опубликован в инстаграме Навального.
Путин — это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что — без всякого призыва — вышли на улицы с плакатами «нет войне». <…>
Если — для прекращения войны — мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки. Все имеет цену и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не «быть против войны». Давайте бороться против войны.
Антивоенные акции в разных городах России проходят с 24 февраля, когда президент страны Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Исходя из данных «ОВД-Инфо», на них были задержаны около семи тысяч человек.