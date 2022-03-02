«Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы». Навальный призвал к ежедневным акциям против войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал жителей России, Беларуси и других стран выходить на ежедневные акции против вторжения России в Украину. Пост об этом был опубликован в инстаграме Навального.

Путин — это не Россия. И если есть что-то в России сейчас, чем можно гордиться больше всего, так это те 6835 человек, которые были задержаны, потому что — без всякого призыва — вышли на улицы с плакатами «нет войне». <…>

Если — для прекращения войны — мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки. Все имеет цену и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не «быть против войны». Давайте бороться против войны.

Антивоенные акции в разных городах России проходят с 24 февраля, когда президент страны Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Исходя из данных , на них были задержаны около семи тысяч человек.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь