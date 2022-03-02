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Минобороны России заявило о взятии под контроль Херсона

Источник: Звезда

Российские военнослужащие взяли под полный контроль Херсон, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон», — сказал он.

Ранее 1 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о наступлении России в районе Херсона. Глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Латуга заявил, что «город полностью окружен».

В свою очередь мэр города Игорь Колыхаев заявил, что в городе «много взрывов», российские военные «движутся по улицам, окапываются и закрепляются», они захватили железнодорожный вокзал и порт. При этом позднее он написал в фейсбуке, что Херсон «все еще Украина».

По словам официального представителя Минобороны РФ, российские войска также установили контроль над городами Токмак и Васильевка в Запорожской области.

За время спецоперации из строя вывели 1502 военных объекта Украины, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, а также 472 танка и 46 беспилотников, заявил Игорь Конашенков.

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