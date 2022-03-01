Уволен худрук Центра имени Мейерхольда Дмитрий Волкострелов. Он написал в соцсетях центра антивоенный пост

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Дмитрий Волкострелов уволен с поста художественного руководителя московского государственного театрально-культурного Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в самом центре.

«Да. Его уволили», — сказал собеседник агентства, не уточнив причину увольнения. Нового худрука, по его словам, должны представить 2 марта.

Волкострелов заявил РИА Новости, что его уволили без объяснения причин.

В разговоре с «Медузой» он сообщил, что накануне, во время визита в департамент культуры Москвы, он сказал, что является автором поста против войны, появившегося в соцсетях ЦИМа после начала российского вторжения.

Уже после этой встречи мне позвонили из департамента и назначили встречу на сегодня… Там мне сразу сообщили, что меня увольняют. Предложили написать увольнение по собственному желанию, объяснили это так: нужно хорошо расстаться, чтобы оставить возможность когда-нибудь продолжить отношения. Я отказался писать это заявление. Мне сказали: хорошо, конечно, вот, ознакомьтесь с приказом об увольнении. Официально меня уволили без объяснения причин.

Дмитрий Волкострелов — театральный режиссер, создатель и руководитель петербургского независимого театра post. Был назначен на должность худрука ЦИМ в январе 2020 года.

24 февраля, в первый день вторжения России в Украину, об уходе из ЦИМ объявила директор Елена Ковальская. «Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату», — написала она в фейсбуке.

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