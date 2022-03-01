Прокурор Международного уголовного суда в Гааге анонсировал расследование предполагаемых военных преступлений в Украине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Главный прокурор (МУС) в Гааге Карим Хан заявил о намерении «как можно скорее» начать расследование ситуации в Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

Хан ознакомился с предварительными данными и убедился в наличии оснований для начала расследования. «Есть весомые основания полагать, что в Украине (с 2013 года) были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности», — говорится в его заявлении. В 2020 году офис прокурора отчитался о завершении предварительного расследования ситуации в Украине.

По словам Хана, он также намерен расследовать новые предполагаемые преступления на территории Украины, которые подпадают под юрисдикцию его офиса и были совершены «любой из сторон конфликта».

Прокурор уже поручил своей команде изучить все улики. Следующим шагом, отметил он, станет запрос на получение разрешения от палаты предварительного производства.

Поддержите «Медузу». Сейчас. Это критически важно Мы готовимся к худшему. Из-за войны с Украиной власти могут начать блокировать независимые СМИ в любой момент. В то же время международные санкции в отношении Центробанка и других российских кредитных организаций создают серьезные риски для нашего краудфандинга. Поэтому мы просим вас помочь нашей редакции. Прямо сейчас. Что важно знать: мы независимое издание, мы работаем только в интересах наших читателей, мы не планируем закрываться. Несмотря ни на что. Спасибо вам!

Украина не входит в МУС, но ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь