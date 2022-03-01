«Наш протест поможет спасти жизни». Студенты Сколтеха выступили против войны с Украиной

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Студенты и ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех) потребовали от руководства вуза «высказать консолидированный протест» против военных действий России на территории Украины. Письмо студентов, которое было разослано преподавателям 28 февраля, передал в распоряжение «Медузы» источник в Сколтехе. Под ним подписались десятки магистрантов, аспирантов, ученых и выпускников университета.

Мировая общественность категорически против военных действий, проводимых Российской Федерацией на территории Украины. Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить военные действия. Студенческое сообщество Сколтеха также крайне обеспокоено происходящим. Мы верим, что всегда есть дипломатическое решение для урегулирования внешнеполитических проблем. Как институт, основанный на принципах международного сотрудничества, мы не можем не требовать именно такого разрешения конфликтов.

События последних дней демонстрируют колоссальное влияние внешнеполитической ситуации на благополучие и процветание российской науки. Мы не имеем права оставаться в стороне. Сколтех — признанный, авторитетный в международном научном сообществе университет. Сейчас будущее Сколтеха под угрозой, и выражения протеста против военных действий только частными лицами, аффилированными со Сколтехом, недостаточно.

В сложившихся обстоятельствах руководство, преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники университета должны выразить решительный протест военным действиям на Украине для восстановления мира, сохранения жизней и безопасности людей. Мы ценим мирную жизнь, в которой есть место сотрудничеству, творчеству и процветанию. Мы надеемся на восстановление и сохранение международных связей с университетами мира и зарубежными коллегами, партнерство с которыми выстраивалось многие годы. Мир и человеческие жизни бесценны. Наш консолидированный протест относительно военных действий Российской Федерации на территории Украины поможет спасти жизни!

Сколковский институт науки и технологий был создан в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT). После начала российского вторжения в Украину MIT объявил о прекращении сотрудничества со Сколтехом.

Читайте также

В самой России и по всему миру против войны выступили десятки тысяч людей. Вот их (неполный) список Новые антивоенные письма: переводчики, адвокаты, комики

Читайте также

В самой России и по всему миру против войны выступили десятки тысяч людей. Вот их (неполный) список Новые антивоенные письма: переводчики, адвокаты, комики

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь