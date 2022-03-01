Фильм Веры Кричевской о телеканале «Дождь» F@ck This Job сняли с проката

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Документальный фильм режиссера Веры Кричевской «F@ck This Job», который должен был выйти в российских кинотеатрах с 3 марта, сняли с проката. Об этом «Медузе» сообщила сама Кричевская.

«Ровно за 24 часа до премьеры мне позвонили представители „Каро.Арт“ и сообщили, что отменяется все — и премьера, и прокат. [Показы должны были пройти в] 18 кинотеатров по стране», — сказала режиссер.

Фильм «F@ck This Job» рассказывает историю телеканала и его основательницы Натальи Синдеевой. По словам режиссера, она узнала об отмене проката за полчаса до того, как Генпрокуратура РФ заблокировала «Дождь» за материалы с «призывами к экстремистской деятельности».

Фильм Кричевской должен был выйти при поддержке проекта «КАРО.Арт», созданном сетью кинотеатров «Каро». На сайте компании все еще указано, что фильм покажут в марте в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге. Прокатчик не ответил на звонки «Медузы».

О фильме «F@ck This Job»

«F@ck this job» — фильм Веры Кричевской о телеканале «Дождь», Наталье Синдеевой и непростой атмосфере в редакциях независимых российских СМИ Длинный пересказ «Медузы»

О фильме «F@ck This Job»

«F@ck this job» — фильм Веры Кричевской о телеканале «Дождь», Наталье Синдеевой и непростой атмосфере в редакциях независимых российских СМИ Длинный пересказ «Медузы»

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