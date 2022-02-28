США высылают 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН

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Власти США обязали 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН покинуть территорию страны до 7 марта. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

США считают, что 12 российских дипломатов занимались не соответствующей статусу деятельностью, рассказал Небензя.

Постпред назвал решение американских властей «очередными враждебными действиями против российской миссии в ООН» и «грубым нарушением обязательств».

Штаб-квартира ООН, как и офис российской миссии при организации располагаются в Нью-Йорке.

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