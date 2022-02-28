Петиция с требованием остановить войну в Украине набрала более миллиона подписей

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Петицию с требованием прекратить российское вторжение в Украину на сайте Change.org подписали более одного миллиона человек. Обращение было создано главой правозащитной организации «За права человека» четыре дня назад.

В тексте обращения россиян призывают «стать частью антивоенного движения» и «выступать против войны».

Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений.

Как отмечается на странице петиции, она стала одной из самых популярных на Change.org.

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