Глава ЦБ объявила о приостановке валютных интервенций

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Банк России приостановил валютные интервенции. 28 февраля они не проводились. Об этом в ходе своего выступления заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РБК.

Набиуллина отметила, что приостановка интервенций связана с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро из-за санкций. При этом 24 и 25 февраля валютные интервенции проводились. «В четверг в объеме миллиарда долларов и в меньшем объеме в пятницу», — рассказала она.

«Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», — заявила глава ЦБ. Среди таких ограничений Набиуллина назвала запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами.

В ЦБ рекомендовали банкам «идти навстречу клиентам» — проводить реструктуризации кредитов, а также не назначать пени и штрафы по таким кредитам.

Комментируя отключение России от системы SWIFT, Набиуллина сказала, что ее может заменить Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, к которой могут присоединяться зарубежные участники.

В своей речи Набиуллина также подчеркнула, что «условия для российской экономики кардинально изменились», а финансовая система России сталкивается с совершенно нестандартной ситуацией.

Страны Запада ввели новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Среди ограничений — заморозка активов Центробанка РФ и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT. Для противодействия ограничениям Банк России, среди прочего, объявил об экстренном повышении ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых.

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