«Военные действия разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей деятельности». Российские дизайнеры выступили против войны с Украиной
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Дизайнеры и иллюстраторы из России опубликовали открытое письмо, в котором осудили вторжение вооруженных сил РФ в Украину и потребовали уважать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства.
Война — это агрессия, разрушение, эгоизм и расчеловечивание. Военные действия рушат судьбы и разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей созидательной деятельности — проектированию коммуникации. Наша работа призвана объединить людей и улучшить их жизнь.
Блокировка соцсетей, банковских и финансовых структур, доступов к стокам и прочим рабочим площадкам для дизайнеров и иллюстраторов, — все эти политические последствия войны парализуют функционирование целой сферы в стране. Для дизайнеров, иллюстраторов и работников диджитала последствия войны будут критическими: поле их деятельности сосредоточено в интернете, любые ограничения по функционированию цифровой интеллектуальной собственности, общению с заказчиками, продвижению внутри соцсетей лишат многих профессионалов не только возможности развиваться, но и зарабатывать.
Этой войне нет никаких оправданий. Война — это страх, нищета и отчаяние. В такой среде не может быть развития. Изоляция России от мира приведет к культурной и экономической деградации, оттоку талантливых дизайнеров, иллюстраторов и других профессионалов.
Подписи под открытым письмом поставили уже более четырех тысяч человек.