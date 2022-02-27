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В Москве на антивоенном шествии задержали оператора «Дождя» и продюсера подкастов «Холода»

Источник: Meduza

В Москве на антивоенном шествии на Новом Арбате 27 февраля были задержаны продюсер подкастов «Холода», бывший сотрудник «Медузы» Алексей Пономарев и оператор телеканала «Дождь» Андрей Карасев.

По словам главреда «Холода» Таисии Бекбулатовой, у Пономарева была пресс-карта. На акции он собирал материал для подкаста. У Карасева также была пресс-карта и жилет, сообщает «Дождь».

По подсчетам «ОВД-Инфо», по всей России 27 февраля на акциях против войны в Украине задержаны по меньшей мере 500 человек, в том числе более 180 в Москве. С начала войны были задержаны более 3500 человек.

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