«Эта война останется войной Путина». Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на фоне войны в Украине
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Президент России Владимир Путин хочет воссоздать Российскую империю и управлять Европой так, как считает нужным. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время экстренного выступления в Бундестаге. Ключевые моменты из речи лидера ФРГ выделил телеканал OstWest.tv.
В своем выступлении канцлер отметил, что начало военных действий в Украине — «поворотный момент» в истории Европы. По его словам, русский народ не хочет войны, и поэтому «эта война останется войной Путина».
При этом Германия не намерена отказываться от диалога с Россией. «Нужно как можно больше дипломатии, но нельзя быть наивными», — отметил Шольц.
Канцлер ФРГ сообщил, что в 2022 году на финансирование немецкой армии из федерального бюджета выделят 100 миллиардов евро. Он пообещал в целом увеличить расходы на оборону Германия и ежегодно выделять на эти цели более 2% ВВП.