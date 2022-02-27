«Эта война останется войной Путина». Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на фоне войны в Украине

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Президент России Владимир Путин хочет воссоздать Российскую империю и управлять Европой так, как считает нужным. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время экстренного выступления в Бундестаге. Ключевые моменты из речи лидера ФРГ выделил телеканал OstWest.tv.

В своем выступлении канцлер отметил, что начало военных действий в Украине — «поворотный момент» в истории Европы. По его словам, русский народ не хочет войны, и поэтому «эта война останется войной Путина».

При этом Германия не намерена отказываться от диалога с Россией. «Нужно как можно больше дипломатии, но нельзя быть наивными», — отметил Шольц.

Канцлер ФРГ сообщил, что в 2022 году на финансирование немецкой армии из федерального бюджета выделят 100 миллиардов евро. Он пообещал в целом увеличить расходы на оборону Германия и ежегодно выделять на эти цели более 2% ВВП.

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