20 стран объявили, что закроют свое воздушное пространство для самолетов из России

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19 стран объявили, что закроют свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне вторжения России в Украину. Среди них — Италия, Германия, Швеция, Бельгия, Исландия, Дания, Ирландия, Австрия, Финляндия, Нидерланды. Они сообщили о запрете 27 февраля. Некоторые из них уже запретили полеты самолетам из России.

Обновлено. Франция также сообщила, что закрывает небо для российских авиакомпаний.

Первой свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Великобритания. За ней последовали многие страны Европы Подобное решение приняли Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

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