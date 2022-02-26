Instagram пометил аккаунт «Вечернего Урганта» как «государственное издание». У Первого канала такой отметки нет

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Администрация соцсети Instagram пометила официальный аккаунт развлекательного шоу «Вечерний Ургант» как «государственное издание».

Соответствующая пометка «Это издание находится под контролем государства Россия» появилась вечером 26 февраля.

Аналогичная маркировка появилась у RT, РИА Новости, Sputnik, ТАСС, Lenta.ru. У крупнейших российских государственных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ в официальных страницах инстаграмов нет соответствующих пометок.

Также Instagram заблокировал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, у которого было более девяти миллионов подписчиков. Для Кадырова это уже четвертая блокировка — до этого его аккаунты удаляли в 2017, 2018 и 2020 годах.

Иван Ургант 24 февраля в своем личном инстаграме высказался против войны. С аналогичным заявлением высказался сценарист шоу Александр Гудков.

Первый канал после начала войны убрал «Вечернего Урганта» из эфира. На канале объяснили это «важными общественно-политическими событиями» и подчеркнули, что сам Ургант продолжает работу.

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