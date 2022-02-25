В Москве снимут часть ковидных ограничений. Транспортные карты пенсионеров разблокируют, требование об обязательной удаленке части сотрудников отменят
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В Москве с 28 февраля отменяют часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.
С этой даты отменяется блокировка транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а обязательное требование о переводе 30% работников на удаленку станет рекомендацией. Указ об этом уже подписан, заявил Собянин.
По его словам, снять часть ограничений позволило «устойчивое снижение заболеваемости омикроном». «По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», — рассказал мэр.
С середины января заболеваемость коронавирусом в России росла рекордными темпами на фоне распространения варианта омикрон.
По состоянию на 25 февраля, отчитался федеральный штаб по борьбе с вирусом, в России выявили 123 460 новых случаев заболевания. Общее число заболевших с начала наблюдений достигло 16 052 028 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 3 333 новых заболевших. По этому показателю город находится на 10-м месте среди российских регионов. Первый — Петербург (7 572).