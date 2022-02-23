Умер основатель Procol Harum Гэри Брукер

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Лидер и основатель британской рок-группы Procol Harum Гэри Брукер умер на 77-м году жизни.

Christie Goodwin / Redferns / Getty Images

Как сообщается на сайте коллектива, музыкант умер еще 19 февраля. Он лечился от онкологического заболевания.

Гэри Брукер основал Procol Harum вместе с поэтом Китом Ридом в 1967 году. Дебютный сингл группы «A Whiter Shade of Pale», навеянный оркестровой сюитой № 3 Иоганна Себастьяна Баха, стал одной из самых популярных композиций в истории рок-музыки. Этот сингл провел шесть недель на вершине британского хит-парада и был продан тиражом более 10 миллионов копий.

Всего за свою карьеру Procol Harum выпустили 12 студийных альбомов, последний из которых, «Novum», датируется 2017 годом. Помимо своей основной группы Гэри Брукер активно сотрудничал с Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром.

PROCOL HARUM — A Whiter Shade Of Pale — promo film #2 (Official Video) FLY Records