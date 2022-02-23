Роскомнадзор составил протокол на «Эхо Москвы» из-за передачи про украинский язык и культуру

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Роскомнадзор составил на радиостанцию «Эхо Москвы» административный протокол из-за передачи «Що там у них» об украинском языке и культуре. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии так как (по их мнению) передача „Що там у них“ идет на украинском языке. Будем оспаривать в суде», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Протокол был составлен 22 февраля по статье о нарушении порядка изготовления или распространения продукции СМИ (часть 1 статьи 13.21 КоАП, предусматривает до 30 тысяч рублей штрафа), пишет со ссылкой на копию документа.

В протоколе говорится, что в программе «Що там у них» «распространение информации осуществляется на украинском языке, не указанном в свидетельстве о регистрации».

Административное дело завели после обращения гражданина Д. С. Шепельского. Возможно, речь идет о главе самарского штаба прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) Денисе Шепельском, предполагает "Медиазона".

Передача «Що там у них» выходит на «Эхо Москвы» еженедельно с конца июня 2017 года. На сайте радиостанции сказано, что она выпускается на русском языке.

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