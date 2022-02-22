Суд в Чечне приговорил к шести и восьми годам колонии двух модераторов оппозиционного телеграм-канала, которых силой увезли из Нижнего Новгорода

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Ачхой-Мартановский районный суд Чечни приговорил к реальным срокам заключения двух братьев , которых признали виновными в пособничестве терроризму. Об этом «Медузе» сообщила кризисная группа «СК SOS».

Салех Магамадов приговорен к восьми годам лишения свободы, из которых один год он должен провести в , а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Исмаил Исаев получил шесть лет колонии общего режима.

Прокурор просил приговорить Магамадова к восьми с половиной годам лишения свободы, а Исаева — к шести с половиной годам. Разницу в запрошенных сроках прокурор объяснял тем, что Исаев на момент вменяемого ему преступления был несовершеннолетним.

Салех Магамадов и Исмаил Исаев ранее модерировали оппозиционный телеграм-канал Osal Nakh 95. В апреле 2020 года их задержали, после чего один из них публично извинился. В июле того же года братья уехали из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля 2021 года братьев вновь задержали, вывезли в Чечню, где арестовали по обвинению в пособничестве терроризму.

По версии следствия, Магамадов и Исаев передавали продукты боевику Рустаму Борчашвили, убитому осенью 2020 года. Обвиняемые не признали вину, заявив, что дело против них сфабриковано. Адвокаты братьев говорили в суде, что в деле нет никаких объективных доказательств.

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