В России начали выдавать QR-коды по антителам

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С 21 февраля граждане России могут получить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании положительного . Об этом говорится в приказе Минздрава РФ.

Тест на антитела, говорили ранее в министерстве, можно сдать в любой лицензированной лаборатории. Требования к уровню антител к вирусу для получения QR-кода не устанавливаются, достаточно их наличия.

Чтобы получить сертификат, нужно подать заявление на портале госуслуг и предоставить результаты тестирования. QR-код будет готов в течение трех дней после подачи заявления. Сертификат по антителам выдают один раз, он будет действовать полгода, повторный выпуск QR-кода не предусмотрен.

Для людей, которые ранее сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не получили подтверждение диагноза от врача, срок действия QR-кодов по антителам будет действовать один год с даты положительного ПЦР-теста.

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