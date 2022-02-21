Минобороны РФ объявило, что Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального театра российской армии

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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица займет должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

С таким предложением к Кустурице обратился глава ведомства Сергей Шойгу во время встречи 21 февраля. Министр «подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей» и его роль «в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры».

В свою очередь режиссер поблагодарил главу Минобороны за оказанное доверие и принял предложение.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, „Летят журавли“, „Жизнь, как чудо“ и других», — процитировала Кустурицу пресс-служба Минобороны.

Режиссер также подчеркнул, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он постарается сохранить классические ценности.

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Среди самых известных фильмов Кустурицы — «Папа в командировке», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Черная кошка, белый кот», «Андерграунд». Его работы были отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, в том числе «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.

Кустурица неоднократно высказывался в поддержку президента России Владимира Путина и политики российского руководства. В 2012 году Кустурица присутствовал на церемонии инаугурации Путина. В начале 2014 года, незадолго до присоединения Крыма к РФ, он заявил, что «Россия должна защитить русских, которые живут на Украине». В 2016 году Путин наградил Кустурицу Орденом дружбы.

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