Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку. Предыдущая продолжалась 51 день

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки в знак протеста против того, что ему не обеспечили полноценное лечение в тюрьме, сообщает Первый канал Грузии.

«Объявляю с сегодняшнего дня бессрочную голодовку в полном объеме. Этот голод — реакция на то, как режим относится ко мне и моему народу, нашему народу. Здесь мое здоровье — второстепенный вопрос», — сказал Саакашвили на заседании суда. Он потребовал, чтобы ему обеспечили надлежащее лечение.

Саакашвили сделал такое заявление в суде, который рассматривает дело о разгоне митинга оппозиции в 2007 году, по которому бывший президент проходит как обвиняемый.

Предыдущая голодовка Михаила Саакашвили продолжалась 51 день — с 1 октября по 20 ноября 2021 года. Политик объявил ее после того, как его задержали в Грузии сразу после приезда в страну впервые за восемь лет. Тогда его обвинили в незаконном пересечении границы.

Помимо дела о незаконном пересечении границы, в отношении Саакашвили расследуют еще несколько уголовных дел. Кроме того, Саакашвили заочно осужден в Грузии по и приговорен к тюремному заключению.

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