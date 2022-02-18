Перейти к материалам
Кнопка любви

Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» движение коренных народов Поволжья «Свободный Идель-Урал»

Источник: Генпрокуратура России

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» движение представителей коренных народов Поволжья «Свободный Идель-Урал». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура считает «Свободный Идель-Урал» украинской организацией, поскольку его учредили в Киеве. Ведомство пришло к выводу, что движение «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Движение «Свободный Идель-Урал» было создано в марте 2018 года в Киеве, сообщал «Idel.Реалии» (проект «Радио Свобода» о Поволжье). Как утверждалось в статье издания, организация пытается добиться суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан путем ненасильственных действий и в рамках международного права.

Ваша помощь важна. А любовь победит

Yeah! Yeah! Yeah!
Реклама