Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» движение коренных народов Поволжья «Свободный Идель-Урал»

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Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» движение представителей коренных народов Поволжья «Свободный Идель-Урал». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура считает «Свободный Идель-Урал» украинской организацией, поскольку его учредили в Киеве. Ведомство пришло к выводу, что движение «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Движение «Свободный Идель-Урал» было создано в марте 2018 года в Киеве, сообщал « » (проект о Поволжье). Как утверждалось в статье издания, организация пытается добиться суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан путем ненасильственных действий и в рамках международного права.

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