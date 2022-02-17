Владимир Зеленский потребовал от России и США гарантии безопасности для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «РБК-Украина», что страна находится на пути вступления в НАТО, а до тех пор, пока этого не случилось, она должна получить от России и США систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО.

Мы говорим, что мы на пути в Альянс. НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация.

По словам Зеленского, необходимо принять «глобальный документ», который подпишут в том числе США и Россия. «Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — сказал президент Украины.

Зеленский упомянул финансирование украинской армии и энергетическую безопасность как примеры гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украине не нужны на своей территории «военные люди с чужими флагами». «Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать», — отметил он.

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В декабре 2021 года Россия на фоне наращивания своих войск у границ Украины предложила США и НАТО провести переговоры о взаимных гарантиях по безопасности в Европе. Москва потребовала, чтобы НАТО отказалось от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещало свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года. США и НАТО в своих ответах на предложения России дали понять, что военный альянс не откажется от принципа открытых дверей.

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