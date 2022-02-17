Проект «Посади лес» запустил акцию «Деревья вместо носков». На 23 февраля можно подарить сертификат на деревья, которые высадят весной

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Проект «Посади лес» экологического движения ЭКА запустил акцию «Деревья вместо носков», в рамках которой предлагает дарить на 23 февраля сертификаты на деревья, которые весной высадят на территориях, пострадавших от пожаров и других бедствий.

Высадкой деревьев и дальнейшим уходом за ними будут заниматься волонтеры движения. После посадок владельцы сертификатов получат фотографию и GPS-координаты саженцев.

Чтобы оформить сертификат, нужно внести пожертвование на посадку деревьев на сайте posadiles.ru. Посадка одного дерева и один год адаптационного агроухода обойдутся в 300 рублей.

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«Посади лес» — краудфандинговая платформа для сбора средств на восстановление лесов, которую движение ЭКА запустило в 2015 году. За шесть лет волонтеры проекта посадили более 2,5 миллиона деревьев в 52 регионах России.

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