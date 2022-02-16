Перейти к материалам
Кнопка любви

Умер «король индийского диско» Баппи Лахири

Источник: Press Trust of India 

В Индии в возрасте 69 лет умер певец и композитор Баппи Лахири. Об этом сообщило агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на заявление директора клиники, где лечился Лахири.

Причиной смерти музыканта стал синдром обструктивного апноэ сна.

Sujit Jaiswal / AFP / Scanpix / LETA

В начале 1970-х Лахири начал работать в Болливуде. Он считается композитором, благодаря которому в индийских фильмах появилась музыка диско. В прессе его называют «королем диско» Болливуда.

Среди самых известных фильмов, музыку к которым написал Лахири, были «Танцор диско» (1982), «Танцуй, танцуй» (1987), «Любовь, любовь, любовь» (1989). Лахири нередко сам исполнял свои песни в фильмах.

Композитора обвиняли в копировании мелодий популярных западных исполнителей, включая Ottawan, Modern Talking, Pink Floyd. При этом в 2003 году он выиграл суд у американского рэпера Dr. Dre, которого обвинил в использовании одной из своих композиций.

Лахири был известен не только своей музыкой, но и своим образом. Он часто носил на публике темные очки, золотые цепи и браслеты. Лахири связывал свою любовь к золоту с увлечением творчеством американского певца Элвиса Пресли, который тоже нередко носил золотые украшения.