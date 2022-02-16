Умер «король индийского диско» Баппи Лахири

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В Индии в возрасте 69 лет умер певец и композитор Баппи Лахири. Об этом сообщило агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на заявление директора клиники, где лечился Лахири.

Причиной смерти музыканта стал .

Sujit Jaiswal / AFP / Scanpix / LETA

В начале 1970-х Лахири начал работать в Болливуде. Он считается композитором, благодаря которому в индийских фильмах появилась музыка диско. В прессе его называют «королем диско» Болливуда.

Среди самых известных фильмов, музыку к которым написал Лахири, были «Танцор диско» (1982), «Танцуй, танцуй» (1987), «Любовь, любовь, любовь» (1989). Лахири нередко сам исполнял свои песни в фильмах.

Композитора обвиняли в копировании мелодий популярных западных исполнителей, включая Ottawan, Modern Talking, Pink Floyd. При этом в 2003 году он выиграл суд у американского рэпера Dr. Dre, которого обвинил в использовании одной из своих композиций.

Лахири был известен не только своей музыкой, но и своим образом. Он часто носил на публике темные очки, золотые цепи и браслеты. Лахири связывал свою любовь к золоту с увлечением творчеством американского певца Элвиса Пресли, который тоже нередко носил золотые украшения.