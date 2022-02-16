Производитель оружия Remington выплатит 73 миллиона долларов семьям детей, погибших при стрельбе в школе «Сэнди-Хук»

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Компания по производству оружия Remington Arms выплатит 73 миллиона долларов семьям некоторых людей, погибших в 2012 году во время в городе Ньютаун, штат Коннектикут.

Как сообщает Associated Press, деньги получат семьи девяти погибших, а также человек, который во время нападения на школу получил ранение. Все они в декабре 2014 года подали иск к Remington, поскольку Адам Лэнза, устроивший стрельбу, использовал винтовку типа AR15 производства Bushmaster, которой владел производитель. Мировое соглашение согласовали четыре страховщика компании Remington, которая в 2020 году объявила о банкротстве.

Истцы судились с Remington из-за рекламы оружия, которая, по их мнению, поощряла агрессивное поведение, пишет The Wall Street Journal. В компании утверждали, что ее рекламная деятельность не имеет отношения к стрельбе в «Сэнди-Хук».

Remington требовал отклонить иск, поскольку федеральный закон 2005 года дает производителям оружия широкую защиту от ответственности за незаконное использование их оружия. Однако в законе есть исключение, согласно которому производителя могут привлечь к ответственности из-за травм, полученных в результате нарушения региональных законов о рекламе оружия.

Президент США Джо Байден назвал заключенное мировое соглашение «историческим». «Хотя это соглашение не заглушает боль того трагического дня, оно начинает необходимую работу по привлечению производителей оружия к ответственности за производство боевого оружия и безответственный маркетинг такого оружия», — сказал он. Байден призвал Конгресс США отменить закон 2005 года, который защищает производителей оружия от ответственности.

Это крупнейшее мировое соглашение такого рода и первое с момента принятия закона 2005 года, сказал WSJ профессор юридического колледжа Университета штата Джорджия Тимоти Литтон. В последние 17 лет производители оружия выплачивали компенсации только из-за дефектов продукции.

Associated Press отмечает, что это не первое соглашение между пострадавшими и производителем оружия. В 2004 году семьи восьми человек, в 2002 году, получили компенсацию 2,5 миллиона долларов, из которых 550 тысяч долларов выплатила компания Bushmaster Firearms, а остальное — продавец оружия.