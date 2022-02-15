Илон Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на 5,7 миллиарда долларов. Но никто не знает, кому

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Американский бизнесмен Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 миллионов акций принадлежащей ему компании Tesla, следует из отчета Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Маск сделал свои пожертвования в несколько траншей на протяжении пяти дней. Учитывая стоимость акций Tesla на тот период, общая сумма составила 5,7 миллиарда долларов.

Название благотворительной организации, куда были пожертвованы деньги, не уточняется. В октябре 2021 года Маск заявлял, что готов пожертвовать 6,6 миллиарда долларов в пользу Всемирной продовольственной программы ООН, если чиновники объяснят ему, как эти деньги решат проблему голода в мире. В середине ноября представители ООН выполнили его просьбу.

За несколько дней до пожертвований Маск продал 10% доли в Tesla за 7 миллиардов долларов. Перед сделкой он провел опрос среди подписчиков в твиттере, стоит ли ему продавать часть акций; они проголосовали за продажу.

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Илон Маск — самый богатый человек планеты. По данным Forbes, рассчитывающего состояние богатейших бизнесменов в реальном времени, сейчас активы Маска превышают 242 миллиарда долларов.

Как подсчитал Forbes в сентябре 2021 года, Илон Маск пожертвовал на благотворительность менее 1% своего состояния. Лидерами по этому показателю были Уоррен Баффет и Джордж Сорос, которые отдали более 20% своих средств.

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