Фристайлистка Анастасия Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде. Она заняла четвертое место в слоупстайле

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Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо, показавшая в трех попытках лучший результат 86,56 балла. Второй стала Гу Айлин из Китая (86,23 балла), а третьей — Келли Силдару из Эстонии (82,06 балла). Таталина продемонстрировала лучший результат с третьей попытки, набрав 75,51 балла.

По окончании соревнований россиянка заявила, что оценки судей были несправедливыми. «Считаю, что меня сегодня просто засудили, это нечестно. На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов. Сейчас с тренерским штабом будем разбираться в ситуации, это был проезд не на 75 баллов, а выше. Это нечестно, так не должно быть». — цитирует ее слова ТАСС.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов в свою очередь заявил, что подаст жалобу на судейство в женских соревнованиях по слоупстайлу в Международную федерацию лыжного спорта (FIS). При этом он отметил, что по правилам подобные протесты невозможны. «Но мы в любом случае поднимем в FIS этот вопрос о недопустимости подобной ситуации на уровне комитетов и подкомитетов. Выйдем с подобной инициативой, чтобы исключить такие судейские моменты», — сказал Курашов.

В неофициальном медальном зачете команда Олимпийского комитета России идет на девятом месте. На счету россиян 18 медалей: четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых.

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