74% всех денег, украденных программами-вымогателями в мире, обнаружили на кошельках хакеров, которые связаны с Россией

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Почти три четверти (74%) всех денег, украденных в результате атак программ-вымогателей в 2021 году, достались хакерам, связанным с Россией. Такой вывод содержится в исследовании компании Chainalysis, специализирующейся на помощи властям в отслеживании незаконных операций.

Как выяснили исследователи, хакерские группы, которые «весьма вероятно связаны с Россией» за год получили более 400 миллионов долларов в криптовалюте. Более 9,9% денег от программ-вымогателей в итоге поступили на счета группировки .

Аналитики считали хакерские группировки «русскими», если их участники общались на русскоязычных хакерских форумах или, например, писали коды своих программ-вымогателей так, чтобы не повреждать файлы на компьютерах жертв, находящихся в России или странах СНГ.

В исследовании также утверждается, что от трети до половины всех средств, ежемесячно поступающих на счета занимающихся криптовалютным бизнесом компаний, расположенных в Москва-Сити, имеют незаконное происхождение.

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