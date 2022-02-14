Умер режиссер Айван Райтман. Он снял «Охотников за привидениями» и «Детсадовского полицейского»

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Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман умер на 76-м году жизни. По данным Associated Press, Райтман скончался мирно во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии.

Matt Sayles / AP / Scanpix / LETA

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Мы надеемся, что те, кто знал его фильмы, навсегда запомнят его», — говорится в заявлении семьи Райтмана.

Иван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году. Его отец владел крупнейшей в стране фабрикой по производству уксуса. Его мать пережила заключение в концлагере Освенцим. В 1950 году семья Райтманов эмигрировала в Канаду.

Райтман дебютировал в качестве режиссера в 1968 году, выпустив короткометражную ленту «Ориентация». В дальнейшем в 1980-е он стал известен как режиссер комедийных фильмов. Он снял такие ленты, как «Фрикадельки», «Добровольцы поневоле», первые две части «Охотников за привидениями», «Близнецы», «Детсадовский полицейский», «Джуниор», «Эволюция» и многие другие. Также в качестве продюсера он работал над картинами «Бетховен», «Космический джем», «Убей меня нежно», «Дорожное приключение», «Евротур» и другими. В 1998 году Райтман стал сооснователем кинокомпании The Montecito Picture Company.