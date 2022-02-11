В Туле вынесли приговор по делу о «пробиве» данных сотрудников ФСБ для Алексея Навального. Фигуранты получили от 2 до 4 лет лишения свободы

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Центральный районный суд Тулы приговорил к реальным срокам заключения троих фигурантов дела о передаче сведений о сотрудниках ФСБ российскому политику Алексею Навальному. Первой об этом сообщила Baza, один из адвокатов подсудимых подтвердил это RT.

По данным Baza, один из основателей частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов приговорен к трем годам лишения свободы. По данным RT, он получил четыре года колонии. Еще двое фигурантов дела — сотрудники того же детективного агентства Петр Катков и Игорь Зайцев — получили по два года лишения свободы, они будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Всех троих фигурантов дела обвиняли в нарушении тайны переписки и подделке документов. ТАСС сообщал, что трое детективов незаконно собирали личные данные частных лиц, позже использованные Алексеем Навальным «при осуществлении его расследований». Baza при этом утверждала, что речь шла о расследовании в отношении сотрудников ФСБ, которые следили за Навальным во время его поездок по России.

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