В США преступник 17 часов держал 80-летнюю женщину в подвале. Ее исчезновение заметили, когда она не поделилась результатом в Wordle

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80-летнюю жительницу пригорода Чикаго Дениз Холт, которая провела 17 часов в заложниках у преступника, ворвавшегося в ее дом, спасли благодаря головоломке . Об этом сообщает CBS Chicago.

Инцидент произошел в ночь 6 февраля. Холт проснулась и обнаружила в своей спальне неизвестного раздетого мужчину. Он был изранен, поскольку пробрался в ее дом в поселке Линкольнвуд через разбитое окно. Преступник пригрозил ей ножницами и забрался в постель, заявив, что ему холодно. При этом, по словам пенсионерки, мужчина пообещал, что не причинит ей вреда.

Затем преступник приказал Холт пойти с ним в душ, а после заявил, что недостаточно согрелся, и заставил ее принять с ним ванну прямо в ночной рубашке. После этого мужчина водил ее по комнатам, отключая телефоны, и в итоге запер в подвале.

Следующие 17 часов женщина делала упражнения и маршировала, чтобы не замерзнуть. По ее словам, она обдумывала варианты побега, но решила не рисковать.

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В это время дочери Холт, живущие в других штатах, забеспокоились, что мать не поделилась с ними результатом решения онлайн-головоломки Wordle, как делала ежедневно, а также не отвечает на сообщения и звонки. Они вызвали полицию в дом женщины, которая ее и освободила.

Преступника задержали силами спецназа. Им оказался 32-летний Джеймс Дэвис III, у которого, как считает полиция, есть психическое заболевание. Ему предъявили обвинения в вооруженном вторжении, похищении человека и нападении на полицейского.

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