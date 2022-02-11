В Чечне прокурор попросил от 6,5 до 8,5 лет колонии для модераторов оппозиционного телеграм-канала, которых силой увезли из Нижнего Новгорода
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Государственный обвинитель на заседании Ачхой-Мартановского районного суда Чечни попросил приговорить двух арестованных братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева к восьми с половиной и шести с половиной годам лишения свободы соответственно. Об этом «Медузе» сообщила кризисная группа «СК SOS».
Прокурор попросил, чтобы Магамадов провел два года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Гособвинитель попросил, чтобы Исаев отбывал срок в колонии общего режима. Разницу в запрошенных сроках прокурор объяснил тем, что Исаев на момент вменяемого ему преступления был несовершеннолетним.
По версии следствия, Магамадов и Исаев передавали продукты боевику Рустаму Борчашвили, убитому осенью 2020 года. Обвиняемые не признали вину, они считают, что дело против них сфабриковано. Адвокаты братьев Александр Немов и Марк Алексеев заявили в суде, что в деле нет никаких объективных доказательств.
Ожидается, что суд вынесет приговор 18 февраля.