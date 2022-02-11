В Белгороде составили протокол на тиктокера, кукарекавшего в полицейской форме за донаты

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Полиция Белгорода составила протокол о незаконном ношении формы (часть 1 статьи 17.12 КоАП РФ) на 34-летнего местного жителя, который записывал тиктоки в форме сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Белгородской области.

Полицейские нашли ролики блогера «в ходе мониторинга сети Интернет», после чего пришли к нему домой и изъяли форму, говорится в сообщении.

В видео, опубликованном полицией, мужчина рассказал, что никогда не служил в правоохранительных органах и купил форму в военторге. Как отмечает телеграм-канал Shot, речь идет о форме сотрудника ДПС.

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«Если кто это принял слишком близко к сердцу, хотел бы перед ними извиниться. У меня не было злого умысла кого-то там обидеть. Это было в шутку», — заявил белгородец.

Как отмечает , фрагмент одного из прямых эфиров тиктокера 9 февраля опубликовал телеграм-канал «Двач». В ролике человек в форме и наручниках на запястьях прыгает, кукарекает и кудахчет за донаты от подписчиков.

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