Умерла актриса Евгения Брик

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Российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. О ее смерти сообщила в фейсбуке журналист Катерина Гордеева.

«Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала она.

Евгения Брик родилась в Москве в 1981 году. В 2004-м окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), где училась в мастерской Александра Збруева. Актриса известна по ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Одесса», сериалам «Оттепель», «Оптимисты», «Садовое кольцо», «Романовы», «Адаптация» и другим. Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У них есть дочь Зоя.