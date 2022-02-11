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На сайт госуслуг вернули возможность поменять паспорт по причине «изменения пола». Для этого правозащитникам потребовалось пожаловаться в прокуратуру

Источник: Новая газета

На портал госуслуг вернули возможность замены паспорта по причине «изменения пола». Об этом пишет «Новая газета».

Опцию вернули на сайт после того, как в октябре 2021 года ряд правозащитных организаций написали в связи с этим жалобу в правительство, Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека.

В жалобе правозащитники указывали, что отсутствие на госуслугах варианта «изменение пола» в качестве причины замены паспорта усложняет процесс для трансгендерных персон, а также лишает их возможности получить доступную другим россиянам скидку на размер пошлины.

«Мы очень рады, что Минцифры все же решило все технические проблемы, хотя и не обошлось без обращения в прокуратуру», — заявила в связи с возвращением опции на сайт госуслуг юрист благотворительного фонда «Сфера» Екатерина Диковская.

Как отметили правозащитники, ранее опция о замене паспорта в связи с «изменением пола» на госуслугах была, но пропала с портала в 2020 году. Единого ответа о том, по какой причине это произошло, публично представителями портала тогда предоставлено не было. Минцифры лишь сообщало о наличии «технических проблем» на сайте.

Новая газета
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