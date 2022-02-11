На сайт госуслуг вернули возможность поменять паспорт по причине «изменения пола». Для этого правозащитникам потребовалось пожаловаться в прокуратуру
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На портал госуслуг вернули возможность замены паспорта по причине «изменения пола». Об этом пишет «Новая газета».
Опцию вернули на сайт после того, как в октябре 2021 года ряд правозащитных организаций написали в связи с этим жалобу в правительство, Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека.
В жалобе правозащитники указывали, что отсутствие на госуслугах варианта «изменение пола» в качестве причины замены паспорта усложняет процесс для трансгендерных персон, а также лишает их возможности получить доступную другим россиянам скидку на размер пошлины.
«Мы очень рады, что Минцифры все же решило все технические проблемы, хотя и не обошлось без обращения в прокуратуру», — заявила в связи с возвращением опции на сайт госуслуг юрист благотворительного фонда «Сфера» Екатерина Диковская.
Как отметили правозащитники, ранее опция о замене паспорта в связи с «изменением пола» на госуслугах была, но пропала с портала в 2020 году. Единого ответа о том, по какой причине это произошло, публично представителями портала тогда предоставлено не было. Минцифры лишь сообщало о наличии «технических проблем» на сайте.