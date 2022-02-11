Минюст объявил учредителя Sota.Vision Александру Айнбиндер «иностранным агентом»

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Министерство юстиции России включило учредителя издания Sota.Vision Александру Айнбиндер (Агееву) в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». На основании чего министерство присвоило ей такой статус, в ведомстве не комментировали.

Ранее статус «иноагента» был присвоен бывшему главному редактору Sota Олегу Еланчику.

Всего в реестре СМИ — «иностранных агентов», который ведут с 2017 года, значатся 116 организаций и людей. Большинство из них, в том числе «Медузу», внесли в список в 2021 году.

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