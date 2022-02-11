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Apple обновит AirTag, чтобы затруднить его использование для слежки за другими людьми. Владельцам будут напоминать о незаконности таких действий

Источник: Apple

Компания Apple заявила, что готовит ряд обновлений для устройства AirTag, чтобы затруднить его использование для слежки за другими людьми. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

После ближайшего обновления ПО при первой настройке AirTag пользователям будет показываться предупреждение, что использование устройства для слежки является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность.

Apple исправит ошибку, когда айфон выдает «предупреждение о неизвестном девайсе», из-за чего многие пользователи думают, что за ними следят — на самом деле обычно это уведомление связано с AirPods, поэтому текст для него изменят.

В последующих обновлениях, которые будут выходить до конца 2022 года, пользователи станут получать оповещение на свои айфоны или айпэды о том, что рядом находится чужой AirTag — в таком случае у них появится возможность сделать его звук громче, чтобы позволить легче его найти.

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