В Петербурге из-за угроз прекратил работу пункт профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей

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В Санкт-Петербурге благотворительный фонд « » был вынужден приостановить работу пункта профилактики ВИЧ среди трансгендерных людей из-за угроз и провокаций. Об этом пишет «Коммерсант».

Мобильный пункт помощи работал четыре раза в месяц — он обеспечивал посетителей экспресс-тестами на ВИЧ и заболевания, передающиеся половым путем, а также средствами барьерной защиты. Сотрудники пункта также бесплатно консультировали посетителей.

После открытия пункта на его страницах в соцсетях начали появляться негативные комментарии и угрозы в адрес его сотрудников и посетителей. «Среди комментариев „Таких — в бетон“ и „Сажать их надо за развращение малолетних“ стали встречаться фразы „Содом пора сжигать“ или „Найдется на них добрый человек с РПГ“», — привел примеры директор по развитию «Гуманитарного действия» Алексей Лахов.

Последним инцидентом, после которого было принято решение прекратить работу мобильного пункта, стал визит двух мужчин в масках. Они активно интересовались законностью работы НКО и обещали «вернуться».

Согласно данным ВОЗ, вероятность для трансгендерного человека заразиться ВИЧ в 49 раз выше, чем в среднем у взрослых людей репродуктивного возраста. Организация объясняет это тем, что из-за дискриминации у трансгендерных людей меньше возможность получить доступ к услугам, необходимым для сохранения и поддержания здоровья.

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